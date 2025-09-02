День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.25 19:30
На железнодорожном переезде автолюбитель «бодался» с поездом
Выбор на переезде: проскочить и не ждать, когда проедет поезд, чуть не стал роковым для автолюбителя. ДТП легковушки с поездом теперь расследует Северо-Западная транспортная прокуратура.
По предварительным данным, 2 сентября на железнодорожном переезде, пути которого примыкают к станции «Мурманск», легковой автомобиль столкнулся с грузовым составом. Машинист состава применил экстренное торможение, но аварии было не избежать.
По словам очевидцев, водитель проигнорировал сигнал семафора, решив, вероятно, что сможет проскочить перед поездом. При столкновении никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются, Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения закона о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.
