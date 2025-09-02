ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.09.25 19:30

На железнодорожном переезде автолюбитель «бодался» с поездом

Выбор на переезде: проскочить и не ждать, когда проедет поезд, чуть не стал роковым для автолюбителя. ДТП легковушки с поездом теперь расследует Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, 2 сентября на железнодорожном переезде, пути которого примыкают к станции «Мурманск», легковой автомобиль столкнулся с грузовым составом. Машинист состава применил экстренное торможение, но аварии было не избежать.

По словам очевидцев, водитель проигнорировал сигнал семафора, решив, вероятно, что сможет проскочить перед поездом. При столкновении никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются, Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения закона о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
