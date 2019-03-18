«На зубах до финиша» добирался бронзовый призер III Чемпионата мира по ледяному плаванию Владислав Сапожников

«На зубах до финиша» - бронзовый призер III Чемпионата мира по ледяному плаванию Владислав Сапожников рассказал о том, что чувствуют спортсмены в ледяной воде. С героем встретился глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Студент 3 курса Военной академии связи имени Маршала Буденного Владислав Сапожников - гордость города Мурманска. Он занял 3 место в абсолютном зачёте, стал бронзовым призером III Чемпионата мира по ледяному плаванию. «Задачу я ставил одну - это доплыть, - говорит Владислав Сапожников. – Я участвовал в таких соревнованиях первый раз, не знал, какие ощущения меня ждут после финиша, что вообще будет. Задача была такая: оторваться на первых метрах, так как у меня запас скорости очень большой, терпеть до конца, доплыть на зубах до финиша».

Плаванием Влад занимается с 7 лет и знает, что после непростых состязаний важно восстановиться.

Андрей Сысоев рассказал, что большое внимание организаторы соревнований уделяли именно реабилитации спортсменов после экстремальных заплывов.

– Владислав продемонстрировал высочайший уровень мастерства, характер и волю, проявил нацеленность на победу, – отметил Андрей Сысоев. – Уверен, эти качества помогут ему и впредь достойно выступать на самых авторитетных состязаниях.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев также направил благодарственное письмо в адрес Военной академии связи и обратился с просьбой к руководству учреждения, заявить участие мурманчанина Владислава Сапожникова на международные соревнования по плаванию в открытой воде, которые состоятся в городе Алания (Турция) в мае этого года.