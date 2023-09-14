«Набат – 2023»: большие антитеррористические учения провели в аэропорту Мурманска

По легенде учения, группа злоумышленников совершила нападение на самолёт, а пассажиров воздушного судна взяла в заложники.

По замыслу учения «Набат – 2023», группой «террористов» совершено нападение на самолёт в аэропорту Мурманск, нарушители правопорядка захватили заложников.

В таких ситуациях, прежде всего, работают переговорщики, это даёт время бойцам спецподразделений подготовится к крайне мере – штурму. Действия спецназ отрабатывает до автоматизма, специалисты занимают необходимые точки вокруг объекта, на расстоянии дежурят снайперы. Каждая из групп готова вступить по команде.

Самолёт бойцы штурмуют с нескольких точек, используя световые элементы, чтобы противник дезориентировался в пространстве и не понял с какой стороны происходит захват. Такие отвлекающие маневры, скорее всего, помогают сохранить жизнь захваченным террористами пленным.

В тренировке приняли участие представители региональных УФСБ, Росгвардии, полиции, МЧС, военные, органы исполнительной власти. У каждого была своя роль в тренировке, например, спасатели ликвидировали возгорание.

УФСБ России по Мурманской области напоминает гражданам о необходимости соблюдать бдительность и уделять повышенное внимание обеспечению собственной безопасности. Рекомендуется обращать внимание на подозрительных лиц, бесхозные вещи и предметы, а также брошенные автотранспортные средства. Трогать ничего не нужно лучше немедленно сообщите о находке в полицию.