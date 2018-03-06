Наблюдатели Общественной палаты берут процесс выборов под контроль

В областном правительстве прошло рабочее совещание по вопросам организации и проведения мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в Мурманской области на выборах Президента Российской Федерации.

В Мурманск с рабочим визитом приехал Вячеслав Ситник, член совета Ассоциации «Гражданский контроль». В региональном правительстве он принял участие в совещании, посвященном новому для Общественной палаты делу - мониторингу избирательных прав граждан на выборах Президента страны.

- Взгляд живого человека, заинтересованного, активного, общественного никакая техника не заменит, - считает Вячеслав Ситник, член совета Ассоциации «Гражданский контроль». - В этой связи в регионах активно идет подготовка наблюдателей, которые будут назначаться общественными палатами страны и Мурманской области.

В декабре прошлого года общественные палаты наделили полномочиями направлять своих наблюдателей на избирательные участки для контроля за соблюдения избирательных прав граждан.

- Это дело новое, тяжелое. Это было связано с небольшим количеством времени и утряской некоторых юридических моментов, без решения которых к такому мероприятию как выборы, подходить нельзя, - отмечает Юрий Мананков, секретарь Общественной палаты Мурманской области. - Любая юридическая ошибка наносит вред легимитизации выборов.

Помимо контролеров на избирательных участках в регионе будут созданы, как минимум, три мобильные группы, которые будут осуществлять наблюдение на нескольких избирательных участках. Сейчас с будущими специалистами проводят инструктажи и тренинги.