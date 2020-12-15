Наблюдательный совет МГТУ на первом заседании обсудил вопросы развития университета и судьбу «Седова»

По мнению Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли, который возглавил совет, шансы на возвращение судна в Мурманск есть. Однако надо учитывать, что «Седов» на сегодняшний день принадлежит Росрыболовству, а возможная передача парусника на баланс Министерства науки и высшего образования РФ – учредителя МГТУ, требует тщательного расчёта затрат на его содержание.

Андрей Чибис отметил, что в случае положительного решения вопроса с «Седовым», Мурманская область постарается изыскать внебюджетные источники финансирования для содержания барка.

Что же касается обновления вуза, то предполагается, что через пять лет число студентов в МГТУ должно вырасти почти втрое. Более 5% из них составят иностранные студенты. 85% выпускников университета будут трудоустроены в компании, реализующие масштабные арктические проекты.

В числе новых направлений предусматриваются логистика, строительство, химические и информационные технологии, автоматизация, электроэнергетика и электротехника, промышленная безопасность.

Глубокое обновление, в том числе техническое, ждёт систему подготовки судоводителей, кораблестроителей, нефтяников и ряда других специальностей.