Численность жителей Кольского Заполярья продолжает уменьшаться: рожаем меньше, чаще разводимся и больше уезжаем«Шпроты» заслужили Сочи - финал сезона Мурманской лиги КВН
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.22 19:30

Набор дурмана «для себя» потянет на срок до 10 лет!

540 высушенных наркосодержащих растений, 40 грамм гашиша, более 4 грамм экстази, а также около 2 амфетамина обнаружили полицейские в квартире одного из жителей Мурманска.

Молодой человек предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение запрещённых веществ. Мурманчанин в инкриминируемом преступлении признался и рассказал полицейским, что наркотики приобрё для личного потребления у неизвестного ему лица.

Мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как ИТ-сфера России пережила 2022 год – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.22 11:08
Здравствуйте, мурманчане! Снова с Вами, зрителями телеканала «Арктик-ТВ», педагог, учитель русского языка и литературы согласно полученного диплома, заместитель директора по воспитательной работе и не
Комментарий к новости:В феврале 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте региона вырастет, но не одинаково для всех
Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«Репетитор». Художественный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 2023 года во всех муниципалитетах Мурманской области будет действовать единый тариф на проезд в общественном транспорте-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,84 рубля, доллар укрепился почти на 1,74 рубля-PRO Энергетику (18+)Обновлено оборудование на 46-й котельной в Североморске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января 2023 года в России в рамках расширенного неонатального скрининга новорождённых будет проводиться обследование на 36 врождённых и наследственных заболеваний
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика