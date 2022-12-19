Набор дурмана «для себя» потянет на срок до 10 лет!

540 высушенных наркосодержащих растений, 40 грамм гашиша, более 4 грамм экстази, а также около 2 амфетамина обнаружили полицейские в квартире одного из жителей Мурманска.

Молодой человек предстанет перед судом за незаконное приобретение и хранение запрещённых веществ. Мурманчанин в инкриминируемом преступлении признался и рассказал полицейским, что наркотики приобрё для личного потребления у неизвестного ему лица.

Мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.