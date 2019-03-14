Началась фотоохота за достопримечательными местами Мурманска

В рамках проекта «Город Мурманск начинается с тебя!» стартовал первый фотомарафон для школьников. Сегодня ребята приняли участие в увлекательных крестах на площади Пять Углов.

Проект «Город Мурманск начинается с тебя» стартовал в феврале этого года. Его главными участниками стали школьники из всех учебных заведений столицы Заполярья. Ребята учувствуют в разных конкурсах и акциях, которые объединены одной общей идеей: создать комфортную городскую среду. Фотомарафон «Город и я. Одна судьба» – одно из самых зрелищных и подвижных состязаний. Команды получают маршрутные листы, в которых в форме загадок и ребусов указано историческое место или достопримечательность, которую необходимо сфотографировать.

«Сегодня школьники Мурманска, участвуя в фотомарафоне, узнают глубже историю нашего города, - отмечает Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Историю площадей, проспектов, памятников. Например, они узнают, почему именно треска удостоилась такой чести, уважения и почёта горожан».

В последние годы в Мурманске появилось очень много новых зон отдыха и достопримечательностей, были реконструированы старые парки и скверы. Благодаря этому провести фотоквест будет возможно во всех районах города.

«С 2012 года из 54 наших зелёных зон 33 парка и сквера были благоустроены, отремонтированы, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - В этом году нам ещё два передадут. У нас каждый сквер интересен, у каждого свой стиль, своя особенность. Сегодня в городе и фонтаны есть, и интересные скверы, где можно и посидеть, и отдохнуть людям».

Эпицентром первого фотомарафона «Город и я. Одна судьба» стала площадь Пять Углов. Ребята отгадали, нашли и запечатлели на снимках поклонный крест, памятник С.М. Кирову, капсулу времени, памятник мурманской треске и многое другое. У каждой достопримечательности ребятам так же рассказали об истории и значимости данных объектов.