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День за днём с «Арктик-ТВ»08.08.17 19:30

Началась подготовка к фестивалю спорта «Гольфстрим»

Сегодня территорию под мостом  через Кольский залив посетила делегация представителей администрации города,  экстренных служб и военные Северного флота.

Приемник спортивного праздника «Мурманская миля» фестиваль спорта «Гольфстрим» в этом году будут проводить уже во второй раз.  Новый праздник спорта как две капли воды похож на своего родоначальника, вот только проводят событие не в начале лета, а уже осенью - в сентябре. Все это сделано ради того, чтобы собрать как можно больше участников и зрителей, которых по самым скромным подсчётам набирается около 10 тысяч. По крайней мере, столько фирменных футболок ежегодно  раздают организаторы.

- Больше всего интересует жителей Мурманска, а будут ли футболки в этом году, - говорит Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре администрации города Мурманска. - Футболки уже прибыли  в Мурманск, мы их сейчас сортируем по размерам. В этом году они будут белого цвета и впервые,  на них будет логотип фестиваля «Гольфстрим».

Изменений в программе фестиваля будет много, а, чтобы всё задуманное удалось воплотить в жизнь, к месту проведения праздника уже за месяц до его начала стянули все городские службы и даже военных Северного флота. Безопасность организаторы ставят превыше всего, поэтому, скорее всего, в этом году стоянку автомашин рядом с мостом через залив запретят, поэтому добраться до места проведения «Гольфстрима» можно будет либо пешком, либо на автобусе.

- Вопросов много, но все они решаемые, - уверяет Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Времени для этого у нас ещё достаточно, хотя и немного.

Забег и заплыв через Кольский залив, как и многие другие, ставшие визитной карточкой  для этого праздника соревнования, останутся. Сохраниться и «сумасшедший» кросс на выносливость с препятствиями – «крэйзи миля», а вот парусной регаты не будет. Городской спорткомитет взамен предложит зрителям поболеть за пилотов автокросса. Такие соревнование обычно проводят на Комсомольской горке, а вот в черте Мурманска болиды будут гонять впервые. «Участвовать будут  профессиональные спортсмены, возможно, будет контактная борьба между автомобилями, возможно будут переворачиваться машины, - предвосхищает будущие события Дмитрий Ходий, президент Федерации автоспорта Мурманской области. - Но за всем этим будет следить строгая бригада судей.

Помимо прочего участников фестиваля ждёт насыщенная развлекательная программа. Перед зрителями выступят мурманские коллективы самодеятельности. Организаторы так же ведут переговоры с московской звездой, хотя имя гостя спортивного события в этом году пока держится в секрете.

Площадкой для «Гольфстрима» как и прежде, станет территория рядом с мостом через Кольский залив, а состоится событие 9 сентября.

 

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