Началась регистрация на всероссийский день бега «Кросс нации»

Мурманская область входит в число субъектов, где соревнование проводится с 2004 года.

В Мурманске площадкой для спортивного события станет Долина Уюта. Общий старт для всех будет дан в 12.00. В этот день атлеты преодолеют дистанции от 200 до 12 тысяч метров.

Из года в года соревнования собирают как настоящих профессионалов, так и любителей бега. В них смогут принять участие граждане практически всех возрастов и не зависимо от своего уровня физической подготовки. Также старты «Кросса нации» состоятся в Апатитах, Кировске, Североморске, Ковдоре, Мончегорске и Кольском районе. Традиционно в этом соревновании участвуют более 2000 жителей региона. Основным препятствием могут служить только медицинские противопоказания.

В этом году спортивный праздник состоится 16 сентября.