Началась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»

Мурманская область входит в число субъектов, в которых эти соревнования организуют с 2004 года. В этом году спортивный праздник состоится 20 сентября.

В Мурманске площадкой для кросса станет спортивный комплекс «Долина Уюта». Общий старт для всех будет дан в 12.00.

В этот день разные возрастные группы преодолеют определенные дистанции, например, самая протяжённая в 12 км.

Регистрация участников и выдача стартовых номеров организована в здании Административно-спортивного комплекса «Долины Уюта». Можно зарегистрироваться и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Из года в года соревнования собирают как настоящих профессионалов, так и любителей бега. Также старты состоятся в Гаджиево, Кандалакше, Мончегорске, Печенге, Полярных Зорях и Снежногорске.