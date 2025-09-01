День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.25 19:30
Началась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
Мурманская область входит в число субъектов, в которых эти соревнования организуют с 2004 года. В этом году спортивный праздник состоится 20 сентября.
В Мурманске площадкой для кросса станет спортивный комплекс «Долина Уюта». Общий старт для всех будет дан в 12.00.
В этот день разные возрастные группы преодолеют определенные дистанции, например, самая протяжённая в 12 км.
Регистрация участников и выдача стартовых номеров организована в здании Административно-спортивного комплекса «Долины Уюта». Можно зарегистрироваться и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Из года в года соревнования собирают как настоящих профессионалов, так и любителей бега. Также старты состоятся в Гаджиево, Кандалакше, Мончегорске, Печенге, Полярных Зорях и Снежногорске.
