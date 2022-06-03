Начались каникулы: в Мурманске открыт счёт ДТП с участием детей

В первый день лета в Мурманске около остановки общественного транспорта «Молодёжный проезд» девочка 12 лет не справилась с управлением электросамоката и врезалась в троллейбус №6. Ребёнок доставлен в больницу с серьёзными травмами, по данному факту проводится проверка.

В первый день лета в Мурманске около остановки общественного транспорта «Молодёжный проезд» девочка 12 лет не справилась с управлением электросамоката и врезалась в троллейбус №6. Ребёнок доставлен в больницу с серьёзными травмами, по данному факту проводится проверка.

Самокат на станции проката по адресу: Кольский проспект, 102 арендовали девочке родители. Проехав буквально пару метров, ребёнок не справился с управлением, выехал с тротуара на проезжую часть и врезался в троллейбус. В ГИБДД утверждают, что далеко не каждый ребёнок может совладать с таким средством передвижения.

Евгения Новикова, инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД города Мурманска: «Мы бы, наверное, рекомендовали поставить в первую очередь перед собой три вопроса: кто будет ездить на этом самокате? Где? Как? Не всё, к сожалению, регламентировано законодательством. В данном случае нужно использовать меры безопасности и руководствоваться в первую очередь правилами для пешехода».

Что касается девочки, то после ЧП она с травмами была доставлена в больницу.

Причин такой аварии может быть несколько – отсутствие навыков езды у школьницы, неисправность скутера, неровности на дороге или же всё вместе. Исключить риск в таком деле невозможно, но обезопасить себя можно - достаточно купить специальную экипировку, да и ликбез по правилам ПДД не будет лишним.

Евгения Новикова, инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД города Мурманска: «Нужно открыть правила дорожного движения, посмотреть, не получится ли так, что ваш ребёнок, управляя электросамокатом, окажется водителем мопеда без права управления транспортным средством, потому что определенная мощность легко может перевести электросамокат в разряд мопеда».

Инспекторы ГИБДД Мурманска настоятельно рекомендуют тщательно готовится к использованию самокатов и скутеров и рассчитывать все риски во избежание неблагоприятных последствий.