Начались работы по демонтажу железнодорожного моста через реку Кола

Специалисты компании «РЖД» приступили к разбору пролёта моста, расположенного с южной стороны. Для производства работ на место был доставлен специальный кран.

На следующей неделе планируется демонтаж части моста со стороны Мурманска. Кроме того, продолжаются геодезические изыскания и проектные разработки фундамента опор нового искусственного сооружения. Организована поэтапная доставка к месту строительства элементов конструкции пролёта нового моста.

Напомним, что железнодорожники также ведут строительство инфраструктуры для организации сообщения с Мурманском в обход барьерного места. Организовать движение поездов по временному участку планируется к 23 июня, строительство нового моста и возобновление движения поездов по прежнему участку – к началу октября.