Начались работы по утилизации военного судна ТНТ-8 проекта 1783

Спустя 10 лет один из потенциально опасных радиоактивных объектов в акватории 10 СРЗ дождался своей утилизации по федеральной целевой программе Росатома.

На акватории 10 СРЗ в Пала-губе начались работы по подъёму военного судна ТНТ-8 проекта 1783.

С 1998 года оно находится на акватории завода. В 2006 году судно списали, и оно ждало финансирования, чтобы попасть на утилизацию. Согласно контракта, заключенного в апреле этого года, водолазы обследовали ТНТ-8. Сейчас рядом с полузатонувшим судном уже стоит плавкран, завод сформировал рейд, к судну подводят специальные бочки-цистерны для подъёма. До конца месяца ТНТ поднимут, установят на твёрдое основание и приступят к разрезке. Сроки подъема – до конца года. Что же касается радиационного фона в районе, то он специалистами классифицируется как нормальный. Финансирование работ ведётся в рамках федеральной программы Росатома.

Для 10 СРЗ это очень значимый, но не первый шаг к очистке своей гавани, где остаются ещё остовы четырёх судов. С 2016 года начался вывоз мусора с островов Гагачий и Зелёный и разбор завалов на пирсах.