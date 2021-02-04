Начались съёмки второго сезона комедийного сериала «Полярный», который транслируют на телеканале «ТНТ»

Пока съёмочный процесс проходит в Подмосковье. В главной роли по-прежнему остается киноактер Михаил Пореченков, который исполняет роль бывшего криминального авторитета Вити Мясника, волей судьбы заброшенного в город Полярный.

В Подмосковье пройдёт часть съёмок, а потом группа отправится в Мурманскую область, где снимались заснеженные локации первого сезона. В продолжении ленты примут участие Иван Охлобыстин, Катерина Шпица, Карина Зверева, Светлана Листова и Антон Богданов.