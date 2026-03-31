Начались весенние каникулы у мурманских школьников

И многие ребята отправились на увлекательные занятия в свои школы.

Например, в гимназии №6 стартовала смена оздоровительного лагеря под названием «Весенний переполох».

Первый день весенних каникул в мурманской гимназии №6 выдался шумным и красочным. Вместо уроков - песни, танцы и речевки.

Виктория Медведева, воспитатель смены детского лагеря, учитель начальных классов: «Смена называется «Весенний переполох». Смена яркая, ведь на севере наконец пришло солнце. У всех хорошее настроение - у детей, у воспитателей. У нас запланированы яркие мероприятия».

Впереди пять дней активного отдыха. Программа у юных мурманчан насыщенная: походы в кинотеатр, планетарий, музей, рисование с помощью IT-конструктора, интеллектуальные квизы и творческие мастер-классы. Но главное, что отмечают педагоги, живое общение.

Софья Дубовикова, воспитатель смены детского лагеря, учитель начальных классов: «Они такие целеустремленные, необычные, все различны по себе. Это очень заряжает. Мы уже с ними отработали технику безопасности, придумали название отряда, девиз, познакомились, провели игры».

Ребята говорят, что в лагере можно найти новых друзей и проявить таланты. Первоклассница Ксения Егорова будет заниматься в отряде «Ромашки» и уже изучила главные правила смены.

Ксения Егорова, ученица 1 класса гимназии №6 г. Мурманска: «У нас действуют правила поведения, например, нельзя обзывать, нельзя бить. Можно дружить!».

А Василиса Попова из второго отряда «Морошка» уверена, что альтернатива смартфону есть.

Василиса Попова, ученица 4 класса гимназии №6 г. Мурманска: «Мы можем рисовать, сходить на мероприятия, можем с друг другом как-то поговорить. Лучше ходить в лагерь на каникулах, чем дома сидеть в телефонах».

Шестая гимназия - одно из девяти мурманских образовательных учреждений, где в эти каникулы открыли дневные лагеря.

Особое внимание уделяют и питанию детей. Для ребят организован двухразовый сбалансированный рацион со свежими фруктами и овощами. А чтобы укрепить иммунитет, в расписание каждого дня включены прогулки на свежем воздухе.