Начались весенние каникулы у мурманских школьников

И многие ребята отправились на увлекательные занятия в свои школы.

Например, в гимназии №6 стартовала смена оздоровительного лагеря под названием «Весенний переполох».

Первый день весенних каникул в мурманской гимназии №6 выдался шумным и красочным. Вместо уроков - песни, танцы и речевки.

Виктория Медведева, воспитатель смены детского лагеря, учитель начальных классов: «Смена называется «Весенний переполох». Смена яркая, ведь на севере наконец пришло солнце. У всех хорошее настроение - у детей, у воспитателей. У нас запланированы яркие мероприятия».

Впереди пять дней активного отдыха. Программа у юных мурманчан насыщенная: походы в кинотеатр, планетарий, музей, рисование с помощью IT-конструктора, интеллектуальные квизы и творческие мастер-классы. Но главное, что отмечают педагоги, живое общение.

Софья Дубовикова, воспитатель смены детского лагеря, учитель начальных классов: «Они такие целеустремленные, необычные, все различны по себе. Это очень заряжает. Мы уже с ними отработали технику безопасности, придумали название отряда, девиз, познакомились, провели игры».

Ребята говорят, что в лагере можно найти новых друзей и проявить таланты. Первоклассница Ксения Егорова будет заниматься в отряде «Ромашки» и уже изучила главные правила смены.

Ксения Егорова, ученица 1 класса гимназии №6 г. Мурманска: «У нас действуют правила поведения, например, нельзя обзывать, нельзя бить. Можно дружить!».

А Василиса Попова из второго отряда «Морошка» уверена, что альтернатива смартфону есть.

Василиса Попова, ученица 4 класса гимназии №6 г. Мурманска: «Мы можем рисовать, сходить на мероприятия, можем с друг другом как-то поговорить. Лучше ходить в лагерь на каникулах, чем дома сидеть в телефонах».

Шестая гимназия - одно из девяти мурманских образовательных учреждений, где в эти каникулы открыли дневные лагеря.

Особое внимание уделяют и питанию детей. Для ребят организован двухразовый сбалансированный рацион со свежими фруктами и овощами. А чтобы укрепить иммунитет, в расписание каждого дня включены прогулки на свежем воздухе.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Работодатели стали на 29% чаще доплачивать за переработки
-

