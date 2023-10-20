Начальник Центра обработки вызовов «Система-112» Владимир Белоусов: всегда на связи – «112»

«Система-112» – это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории России, организованная по принципу «одного окна»: на звонок отвечает оператор, способный с помощью специального программного обеспечения отправить на место вызова любую помощь - пожарных, медиков, сотрудников полиции.

К «Системе-112» подключены диспетчерские службы «01», «02», «03», «04», служба «Антитеррор». Она обеспечивает максимальную оперативность реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах населения.

Как работает «Система-112»? Действительно ли звонки на единый номер «112» доступны круглосуточно и имеется возможность отправки смс-сообщения о происшествиях и совершения звонков с сотовых телефонов при отрицательном балансе и без сим-карты?

Обо всех возможностях системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб региона сегодня идёт разговор с гостем программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Владимиром Белоусовым, начальником Центра обработки вызовов «Система-112».