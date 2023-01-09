Начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России исполнил мечту 15-летней мурманчанки Кристины Алимкиной

Девочка хотела получить экипировку для верховой езды. Юрий Войнов по видеосвязи поздравил юную северянку с Новым годом и пожелал ей исполнения желаний. А затем в торжественной обстановке начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский передал Кристине заветный подарок.