Начальник МЧС вручил грамоты активным журналистам

Начальник МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров вручил грамоты самым активным журналистам, а также на пресс-конференции рассказал о готовящихся мероприятиях к 370-летию пожарной охраны России.

Специалисты МЧС в случае беды всегда готовы прийти на помощь. Но они говорят, что всегда лучше, если эта помощь и вовсе не понадобится. Одна из задач пожарных - это пропаганда правил безопасности, будь то поведение на замерзших водоёмах или дома, например, когда мы используем газовые плиты.

Помогают спасателям в деле распространения такой информации – журналисты. В честь Всемирного дня писателя в Мурманске представители ведомства решили поощрить отличившихся корреспондентов. Награды за сюжет на радио «Рекорд-Мурманск» в программе «Открытая студия» удостоился и ведущий Николай Дукмас.

«У нас было много участников, связанных так или иначе с МЧС. Например, в октябре у нас состоялась встреча с Любимовым, с ним мы обсуждали вопросы, как улучшается ситуация с пожарной безопасностью в нашем регионе», - рассказал Николай Дукмас, журналист, ведущий программы «Открытая студия» на радио «Рекорд-Мурманск».

Этот год для МЧС юбилейный – исполняется 370-лет пожарной охране в России. К круглой дате готовят большую программу мероприятий. Главное событие состоится 26 апреля – это праздник на площади Пять Углов в Мурманске. В Полярных Зорях и Североморске пройдут тематические квесты. Также в областном центре в конце года планируется установить памятник первому пожарному автомобилю Заполярья – 130-й или 131-й ЗИЛ.

«Мы ставку сделали на праздник пожарного. Дело в том, наверное, что любые юбилейные даты отмечают, только руководители. В этом году мы решили пойти от обратного и что-то сделать для простого пожарного. Чтобы каждый человек от Кандалакши до Печенги мог сказать: «Да, это мой праздник. В этом году что-то было сделано для меня», - сообщил Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области.

Весь 2019 год у спасателей пройдёт под эгидой 370-летия, его кульминацией станет установка сотрудниками регионального МЧС и представителями «Росатома» пожарного знамени на Северном полюсе.