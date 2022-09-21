Начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области Станислав Сидоров: дистанционные мошенничества

Сколько бы ни говорили о мошенниках, сколько бы ни предупреждали северян о таких опасностях, всё равно находятся доверчивые люди, которые лишаются своих сбережений.

И вот совсем недавняя история. 54-летнему мурманчанину позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. А дальше - по известной схеме: на вас пытаются оформить кредит, быстрее оформляйте на себя. А вот номер безопасного счёта.

Так и лишился мурманчанин трёх с половиной миллионов.

Можно ли уберечься от мошенников? И почему северяне продолжают попадаться на уловки аферистов? Именно об этом говорим в сегодняшней программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».