Начальник регионального отдела Росстандарта обвиняется в коррупции

По версии следствия, за то, что надзорный орган закроет на ряд нарушений глаза, руководитель требовал взятку в размере 200 тысяч рублей.

Задержали мужчину с поличным после передачи денег. Он обещал представителю одной из энергетических компаний региона, закрыть глаза на ранее выявленные специалистами контролирующего органа нарушения.

В ходе предварительного расследования мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.