Начальник регионального Управления Росгвардии проверил боеготовность подразделений ведомства, дислоцированных в Кандалакшском и Оленегорском районах

Полковник полиции Дмитрий Салихов заслушал доклады начальников отделов вневедомственной охраны Росгвардии и проверил учебно-материальную базу, а также процесс боевой подготовки.

Во время встречи с руководителями отделов лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Салихов подвёл итоги участия подразделений Росгвардии в контроле за оборотом гражданского оружия в текущем году. Также начальник регионального ведомства провёл рабочие встречи с руководством районных отделов МВД, во время которых обсудил вопросы совместного взаимодействия по охране общественного порядка и общественной безопасности.