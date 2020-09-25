Начальник УМВД России по Мурманской области вручил ключи от 10 новых служебных автомобилей сотрудникам автоинспекции

Торжественная церемония состоялась в честь дня образования регионального ведомства.

Сегодня подразделения ГИБДД по Мурманской области отмечают свой 82-й день рождения. Главным подарком к празднику стали служебные автомобили «Skoda Octavia». На них патрульные будут нести ежедневные дежурства. Каждая машина оборудована современным комплексом видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки.

В торжественном событии приняли участие и представители епархии. Отец Владимир Семёнов после своего выступления совершил чин освещения новых служебных машин и пожелал полицейским спокойной и безопасной службы на благо региона.