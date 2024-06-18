Начальнику УМВД России по Мурманской области Алексею Веселовскому присвоено звание генерал-майор полиции

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провёл торжественную церемонию, на которой объявил Указ Президента РФ о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава ряду сотрудников ведомства.

Серди которых был и начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский, которому было присвоено звание генерал-майор полиции.

Алексей Александрович родился 10 сентября 1980 года в Мурманске. В 1999 году окончил Астраханскую специальную среднюю школу милиции, а в 2003-ем Ростовский юридический институт.

Служил на различных руководящих должностях в МВД Астраханской области и Чувашской Республики. 5 декабря 2022 года Указом Президента РФ Алексей Веселовский был назначен начальником Управления Министерства внутренних дел по Мурманской области.