День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.06.24 19:30
Начальнику УМВД России по Мурманской области Алексею Веселовскому присвоено звание генерал-майор полиции
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев провёл торжественную церемонию, на которой объявил Указ Президента РФ о присвоении специальных званий высшего начальствующего состава ряду сотрудников ведомства.
Серди которых был и начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский, которому было присвоено звание генерал-майор полиции.
Алексей Александрович родился 10 сентября 1980 года в Мурманске. В 1999 году окончил Астраханскую специальную среднюю школу милиции, а в 2003-ем Ростовский юридический институт.
Служил на различных руководящих должностях в МВД Астраханской области и Чувашской Республики. 5 декабря 2022 года Указом Президента РФ Алексей Веселовский был назначен начальником Управления Министерства внутренних дел по Мурманской области.
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Viktor Pavlov
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михаил
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