Начальнику Управления Росгвардии по Мурманской области Дмитрию Салихову вручили погоны генерал-майора полиции

Церемония состоялась в Военной галерее 1812 года Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Знаки различия и служебное удостоверение Салихову вручил командующий Северо-Западным округом Росгвардии, Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков.

Ранее в соборе Святой Живоначальной троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка состоялся ритуал освящения погон. Специальное звание высшего начальствующего состава руководителю региональной Росгвардии было присвоено Президентом России в феврале этого года

Напомним, Дмитрий Салихов возглавил областное Управление в августе 2023 года, до этого служил в Псковской области. Награждён орденом Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней, двумя медалями «За Отвагу».