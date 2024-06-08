Начало лета отметилось 16-летием телеканала «Арктик-ТВ, открытием цветочной гостиной в Мурманске и неожиданными встречами с дикими животными

Губернатор Мурманской области встретился с руководителями образовательных учреждений столицы Заполярья. Отличившимся Андрей Чибис вручил благодарственные письма.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии - Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области, и Роберт Ахмеджанов, заведующий отделением микрохирургии глаза Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина.

1 июня Северный флот ВМФ России отметил 291 годовщину со дня основания. Во всех объединениях и соединениях Северного флота прошли торжественные митинги, а на кораблях – церемонии подъёма Военно-морского флага. Северный флот ведёт историю от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи, морских торговых путей и промыслов на Белом море и побережье Кольского полуострова.

Годовщина со дня образования не повод отказываться от боевых задач и тренировок. На Северном флоте приступил к активной боевой учёбе летнего периода, главная задача которой поддержание и совершенствование уровня мастерства.

Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» провёл тренировки по приготовлению корабля к бою и походу. Отрабатывались действия личного состава ракетно-артиллерийской боевой части и боевого информационного центра, перевод оружия и технических средств корабля в различные степени готовности. Для тренировки боевой мощи фрегат провёл артиллерийские и зенитные стрельбы.

А теперь подробнее про дальний поход фрегата Северного флота «Адмирала флота Советского Союза Горшкова». Экипаж корабля сейчас несёт боевое дежурство в водах Атлантики, где корабельные вертолётчики провели воздушную разведку. Михаил, командир вертолёта Ка-27: «В результате полёта было выявлено две надводных цели». Разведывательные полёты проходили на расстоянии до 200 километров и на высотах до 1000 метров от кораблей Северного флота. Лётчики провели воздушную разведку по маршруту перехода фрегата и обнаружили корабли и суда иностранных государств, определив их принадлежность, курс и скорость. Информация была оперативно передана на борт фрегата. Лётчики показали высокое мастерство, совершив взлёты и посадки на вертолётную площадку «Горшкова» на ходу. Напомним, отряд кораблей Северного флота вышел в дальний поход 17 мая. Главная задача - обеспечить военно-морское присутствие в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Губернатор Мурманской области встретился с руководителями образовательных учреждений столицы Заполярья. Отличившимся Андрей Чибис вручил благодарственные письма.

Несмотря на то, что традиционной акции «Бессмертный полк» в этом году не было из-за соображений безопасности, члены территориального профсоюза Северного флота организовали межрегиональный автопробег, цель которого выказать почёт воинам, которые защищали Отечество. Акция «Бессмертный полк. Наши Герои» символично началась возле памятника Защитникам Советского Заполярья с военно-патриотического митинга и минуты молчания, где все экипажи почтили память солдат, сражавшихся в Великой Отечественной войне. 20 экипажей, в составе которых 47 человек, отправятся по маршруту, протяженностью 3800 километров и сделают остановки в городах воинской славы: Петрозаводске, Выборге, Ржеве, в городах трудовой доблести Коломне и Саратове, а конечный пункт – город-герой Волгоград. В каждом из них участники автопробега возложат венки и цветы в дань памяти погибшим героям, встретятся с представителями ветеранских организаций и молодёжью, а также развернут 200-метровую копию флага Победы. Финиш акции «Бессмертный полк. Наши Герои» состоится 12 июня возле памятника «Родина мать зовёт», а экипаж, который носит 11-й номер, передаст гильзу и землю с братской могилы из Долины Славы Мурманской области в местный музей.

«Когда убьют, тогда и приходите!», старая шутка, характеризующая деятельность полиции по профилактике преступлений. Мол, пока беда не случится, никто ничего предпринимать не станет. Но в Мурманской области, похоже, даже этот принцип уже не работает. Полицейские Мончегорска и Кандалакши более двух лет расследуют дело о краже материальных ценностей и до сих пор ещё не добрались даже до проведения экспертиз. Даже жалобы в прокуратуру не помогают. По этой причине пострадавшие решили обратиться в СМИ и прислали в нашу телекомпанию большое письмо…

Мурманчане недовольны стройкой на улице Шабалина. Что собираются открыть возле сквера и кому это может помешать?

Миссия выполнима! Энергетики АО «МЭС» перенесли по воздуху гараж североморца. Постройку 1976 года подняли краном и поставили на новое место так, чтобы она не мешал капитальном ремонту тепловых сетей, и в то же время была рядом с домом, в котором живёт владелец гаража - инвалид детства 1 группы.

В Мурманске северяне борются за звание «Лучший токарь» в рамках регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Первый в России Мурманский Центр цифрового искусства «Муза» ищет преподавателей и управленцев. В Мурманске запустят уникальный проект дополнительного образования детей и подростков, объединяющий технологии, исследовательскую деятельность и творчество. Наряду с управленческой командой ведётся отбор претендентов среди преподавателей по направлениям: программирование, мода, режиссура игрового кино, архитектура и многих других. Кандидатов в команду ждёт бесплатное обучение и стажировка в Москве. Стать частью нового образовательного проекта в Мурманске можно, подав заявку на сайте до 16 июня.

В Мурманске открылась цветочная гостиная, куда все желающие, отправляющиеся в отпуска, могут оставить свои домашние цветы в надежных руках. Акция продлится вплоть до сентября.

Мурманские росгвардейцы завоевали «золото» на ведомственном чемпионате по стрельбе в Великом Новгороде, участие в котором приняли представители со всего Северо-Западного федерального округа. В течение трёх дней 119 представителей территориальных управлений и воинских соединений Росгвардии в составе 19 команд соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, АК-74 и снайперской винтовки. Теперь росгвардейцы из Мурманска войдут в состав сборной команды победителей, которая будет представлять Северо-Западный округ войск национальной гвардии на всероссийском чемпионате.

Во время пожара в промзоне Мурманска пострадал мужчина. Огонь вспыхнул в металлическом ангаре на Восточной объездной дороге. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило накануне в районе 5 часов вечера, с огнём удалось справиться только к 11 часам. В результате происшествия пострадал один человек, а в здании обрушилась крыша. Всего на месте происшествия работали 4 пожарно-спасательных подразделения. Причины ЧП выясняются.

В Мурманске наградили призёров сразу трёх конкурсов, посвящённых 375-летию пожарной охраны России, 105-летию пожарной охраны в Кольском Заполярье и 65-летию Мурманского областного отделения ВДПО.

А ещё 1 июня нашему телеканалу исполнилось 16 лет! Каждый день мы работаем, чтобы вы смотрели интересные программы, узнавали актуальные новости. Останавливаться на достигнутом не собираемся и продолжим увлекать вас дальше. Спасибо нашему «старшему товарищу», коллеге Андрею Малахову за поздравление.

В лесах Кольского Заполярья все чаще встречают медведей и других его обитателей. Напомним, с дикими животными стоит вести себя крайне аккуратно и тех же косолапых ни в коем случае не пытаться покормить. А эти кадры, например, сделала фотоловушка в Лапландском заповеднике. Она, скорее всего, была установлена довольно далеко от мест, куда обычно захаживают люди. Но медведей нередко встречают и в районе Териберки, куда массово едут туристы и жители региона. Так вот, подходить к хищникам не стоит, а в случае близкой встречи нельзя убегать от косолапых, нужно хорошенько пошуметь, чтобы животное испугалось.