Начало паводка в регионе ожидается в конце апреля

На 5 апреля, по данным Мурманского управления Гидрометеослужбы, запасы воды в снегу на 40% больше нормы.

Этой зимой снега выпало в 2,2 раза больше, чем в прошлый сезон. Его уровень достигает в среднем полтора метра. Толщина льда в большинстве водоёмов так же больше обычного.

С 3 апреля на каскаде Серебрянских ГЭС открыты холостые сбросы воды. Прогнозируется подтопление жилой зоны в Варзуге – это 41 дом, в которых проживают 70 человек, включая 12 детей.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «Администрация сельского поселения Варзуга развертывает пункт временного размещения на базу средней школы и дополнительно в Доме культуры Умбы».