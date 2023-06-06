Начало ремонтов в ЗАТО Александровск

У кого-то впереди три месяца летних каникул, а у кого-то сезон ремонтов. В школах и садах ЗАТО Александровск приступили к работам: в самом разгаре снятие старых покрытий с полов, стен и потолков.

У 269 школы Снежногорска два учебных корпуса, и на каждом с 1 июня приступили к капитальному ремонту пищеблоков. Задача, подчеркивает руководство, не из лёгких: здесь много хозяйственных помещений, основная кухня для готовки и место для работы с тестом. Поэтому и оборудование частично заменят на новое - многие приборы банально устарели. Но если обновить облик пищеблоков пришлось в соответствии с санитарными нормами, то ремонт спортзала - общее дело, как учителей, так и учащихся. Дизайн-проект стал победителем грантовой программы «Арктическая школа». Теперь здесь заменят пол, покрасят стены и потолок, будет выполнен ремонт в тренерской и инвентарной.

Валентина Граб, директор школы №269, г. Снежногорск: «У нас запланирована специальная зона для детей с ОВЗ, так как много детей таких в школе, поэтому расширяем возможности для этих детей. И других массовых мероприятий планируем закупить ещё оборудование».

Гигантские мячи, мягкие кольца, валики и тетрис, столы для настольного тенниса, тоннель, надувные шары для бампербола - лишь небольшой список уже ожидающего веселых стартов инвентаря. Он позволит ученикам участвовать в внутришкольных эстафетах, а руководству - организовывать муниципальные на базе собственной школы. О воспитанниках думают и в садах города-судоремонтников. Так же, как в 269, у восьмого сада два корпуса, а значит, в два раза больше дел на летний период. Основные ремонтные работы также производятся на пищеблоках, плитка здесь не менялась с самого строительства здания.

Галина Митюшина, заведующая детским садом №8, г. Снежногорск: «Это, прежде всего, охрана здоровья наших детей. Это необходимо, это правильно, что деньги выделяются в таком объеме и на такие работы. Дети - это главное. Охрана и здоровье наших детишек».

Поменяют напольное покрытие в группах и раздевалках, частично обновят мебель (это касается, например, уже не пригодных для использования тумб и столешниц). Для производства работ детей сейчас перевели в дежурное учреждение, а уже с первого сентября в группах вновь зазвучит смех малышей.