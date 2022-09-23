Началось голосование за выход в финал телешоу «Классная тема»

Мурманскую область представляет преподаватель русского языка и литературы политехнического лицея Дарьяна Рогова. Она вошла в число 35 лучших учителей, отобранных жюри из тысяч претендентов.

Мурманскую область представляет преподаватель русского языка и литературы политехнического лицея Дарьяна Рогова. Она вошла в число 35 лучших учителей, отобранных жюри из тысяч претендентов.

«Классная тема» – телепроект, в котором яркие, креативные и талантливые учителя соревнуются за право провести свой урок на всю страну в эфире одного из центральных телеканалов.

Принять участие в голосовании может любой пользователь социальной сети «ВКонтакте» до 1 октября. Проголосовать можно в группе проекта «Классная тема». Семь учителей, которые наберут больше всего голосов (по одному от каждого предмета), примут участие в гранд-шоу.

Про Дарьяну Рогову мы снимали большой сюжет, где она рассказала о своём неординарном подходе к преподаванию. Например, конкурсный урок педагог посвятила «обращению» в русском языке, тему педагог раскрыла при помощи популярных мемов.