Начался приём заявлений на зачисление первоклассников в школы Мурманской области

С подробными правилами можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений. Заявления родители могут подать через портал «Госуслуги».

Для подачи нужны данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребёнка; номер или название школы; сведения о регистрации; информация о братьях и сёстрах, если они учатся в выбранной школе; документы, подтверждающие право на льготы.

До 30 июня принимают заявления в школу по месту прописки. При записи детей учреждения образования учитывают очерёдность подачи заявок. Заявление в любую другую школу региона вне зависимости от адреса проживания и наличия льгот принимают с 6 июля по 5 сентября.

В этом случае ребёнка зачислят при наличии свободных мест. Решение об этом будет принято в течение трёх рабочих дней после завершения приёма заявок.