Начался приём заявок на конкурс губернаторских стартапов - грантов в форме субсидий на поддержку предпринимательских инициатив

Соискателями могут выступать начинающие и действующие предприниматели - субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области. Максимальный размер субсидии до 1 млн рублей.

Субсидия предоставляется при условии собственного софинансирования плана реализации проекта в размере не менее 10% от предоставленной поддержки.

Накануне директор мурманского регионального бизнес–инкубатора Денис Скрыганов пообщался с потенциальными соискателями в онлайн режиме. Желающих начать своё дело, даже в такой непростой ситуации как сейчас, оказалось немало. Однако в приоритете бизнес–идеи, направленные на борьбу с коронавирусом.