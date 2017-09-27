Начался приём заявок на участие в региональном этапе национальной премии «Студент года – 2017»

Более 10 номинаций и возможность показать себя. Победители представят наш регион на всероссийском конкурсе.

Главная цель регионального этапа – привлечь молодёжь к активной студенческой жизни и поощрить за учебную и общественную деятельность. Участниками могут стать студенты очной формы обучения вузов Мурманской области, а также представители и руководители студенческих объединений в возрасте от 14 до 25 лет.

Конкурсные материалы, принимаются до 6 октября 2017 года. Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области или позвонить по телефону.