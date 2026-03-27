Начать готовиться к школе никогда не рано, но сначала нужно её найти

Через несколько дней, 1 апреля, стартует приём заявок в первые классы.

Заявления в школы по месту регистрации принимаются с 1 апреля до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября подать документы можно в любую школу при наличии свободных мест.

О результатах родители узнают в течение трёх дней после завершения приёма – уведомление придёт в «личный кабинет». Подать заявление можно лично или онлайн через портал государственных услуг – оно сформируется автоматически на основе уже имеющихся данных.

Отдельные категории граждан, в том числе дети участников спецоперации и сотрудников правоохранительных органов могут воспользоваться приоритетным правом на зачисление. Для этого к заявлению необходимо прикрепить подтверждающие документы или предоставить их в школу.