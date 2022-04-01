Начинаем играть в снежки, но по правилам!

Традиционный снежный праздник стартует уже в эти выходные - юкигассен вновь встречают в столице Заполярья.

Весёлая игра «Юкигассен» в переводе с японского означает «снежная битва». В Мурманске соревнования проходят уже много лет и давно считаются традиционными. Этот год не стал исключением, состязание стартует в выходные – 2 и 3 апреля на территории Центра отдыха и туризма «Огни Мурманска».

Участие в снежном сражении примут 15 команд из Мурманска и области, а также из Москвы и Ноябрьска.