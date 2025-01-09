Начинаем новый год с обновленного стратегического плана развития региона «На Севере – жить»
Началось совещание со слов благодарности службам, которые работали все праздничные дни. Для охраны правопорядка были задействованы почти 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, представителей охранных организаций, дружинников, спасателей и пожарных. Медицинские работники оказали помощь более 14000 северян. Кроме того, в штатном режиме работали сотрудники ресурсоснабжающих и сетевых организаций. Даже, несмотря на сильные морозы и обильные снегопады, всё прошло спокойно.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В целом ситуация в области прошла стабильно. Были случаи, когда параметры теплоносителей снижались, но это в режиме онлайн всё мониторили. Работа была организована быстро, чётко, с учётом всех обстоятельств. Понятно, что такие качели от сильного минуса до практически плюса дают сильную нагрузку на инфраструктуру. Такие инциденты имели место быть, их немного, они были своевременно купированы и устранены».
Но ключевой темой обсуждения на данном совещании был обновленный стратегический план «На Севере – жить». Его основа – это национальные цели развития, обозначенные Президентом России.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С сегодняшнего дня приступаем к его реализации. Хочу, чтобы мы подробно обсудили детали, обозначили спорные моменты с точки зрения практической реализации мероприятий, которые могут возникнуть, где и какая помощь нужна».
Напомним, план был утверждён на заседании правительства Мурманской области в конце прошлого года. Сейчас завершается работа над его оформлением в официальный документ.