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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.25 19:30

Начинаем новый год с обновленного стратегического плана развития региона «На Севере – жить»

Губернатор Андрей Чибис провёл первое совещание правительства Мурманской области в новом году. Главной темой встречи стал обновленный стратегический план развития региона «На Севере – жить», который рассчитан до 2030 года.

Началось совещание со слов благодарности службам, которые работали все праздничные дни. Для охраны правопорядка были задействованы почти 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, представителей охранных организаций, дружинников, спасателей и пожарных. Медицинские работники оказали помощь более 14000 северян. Кроме того, в штатном режиме работали сотрудники ресурсоснабжающих и сетевых организаций. Даже, несмотря на сильные морозы и обильные снегопады, всё прошло спокойно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В целом ситуация в области прошла стабильно. Были случаи, когда параметры теплоносителей снижались, но это в режиме онлайн всё мониторили. Работа была организована быстро, чётко, с учётом всех обстоятельств. Понятно, что такие качели от сильного минуса до практически плюса дают сильную нагрузку на инфраструктуру. Такие инциденты имели место быть, их немного, они были своевременно купированы и устранены».

Но ключевой темой обсуждения на данном совещании был обновленный стратегический план «На Севере – жить». Его основа – это национальные цели развития, обозначенные Президентом России.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С сегодняшнего дня приступаем к его реализации. Хочу, чтобы мы подробно обсудили детали, обозначили спорные моменты с точки зрения практической реализации мероприятий, которые могут возникнуть, где и какая помощь нужна».

Напомним, план был утверждён на заседании правительства Мурманской области в конце прошлого года. Сейчас завершается работа над его оформлением в официальный документ.

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