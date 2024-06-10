Начинает работать мозг, или В Доме молодёжи прошёл мастер-класс по технике «Flow art»

Коллектив «Ифрит» известный своими действительно зажигательными пиротехническими, огненными и световыми шоу в регионе, организовал мастер-класс в Доме молодёжи.

Мастера устроили для новичков световое представление «Flow art». Это техника, объединяющая в себе танцевальные движения и элементы жонглирования. Обычно, когда выступают ребята, лучше не стоять в первом ряду, ведь артисты используют настоящий огонь и пиротехнику в своих шоу. Но сегодня в руках у них безопасный реквизит.

Как отмечает участница коллектива Анна, научиться технике несложно, главное, как и в любом деле, практика.

Анна Арбузова, участница коллектива «Ифрит»: «По началу всем тяжело и мне было тяжело, особенно когда одной рукой крутишь в одну сторону, другой в другую. Начинает по-другому работать мозг, это очень интересно».

Анна, выступившая в роли преподавателя, проводила мастер-класс с веерами. Самое сложное в обращении с ними – это одновременно выполнять разные движения левой и правой рукой.

Анна Арбузова, участница коллектива «Ифрит»: «Вот про это я и говорила, что тогда начинает работать мозг из-за того, что это примерно так, как рисовать одновременно треугольник и круг».

«Flow art» – это, в первую очередь, искусство самовыражения через танец, поэтому здесь очень важны гибкость и чувство ритма.

Дмитрий Умнов, участник мастер-класса: «С ритмом лучше, чем с движениями».

Дмитрий – музыкант коллектива «DrumTamTam», одной из самых крупных барабанных школ в России. Мужчина смог освоить и веер, что неудивительно, ведь с чувством ритма у Дмитрия точно всё в порядке.

Гости мастер-класса всего за полчаса научились основам этого искусства. А через час вместе с коллективом «Ифрит» разучили небольшой танец. Получилось освоить новое направление и у корреспондента «Арктик-ТВ».