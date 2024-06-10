В День России в Мурманске впервые пройдёт межрегиональный праздник плотницкого искусстваВ Мурманске на Пяти Углах пройдёт масштабный фестиваль ко Дню молодёжи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.24 19:30

Начинает работать мозг, или В Доме молодёжи прошёл мастер-класс по технике «Flow art»

Коллектив «Ифрит» известный своими действительно зажигательными пиротехническими, огненными и световыми шоу в регионе, организовал мастер-класс в Доме молодёжи.

Мастера устроили для новичков световое представление «Flow art». Это техника, объединяющая в себе танцевальные движения и элементы жонглирования. Обычно, когда выступают ребята, лучше не стоять в первом ряду, ведь артисты используют настоящий огонь и пиротехнику в своих шоу. Но сегодня в руках у них безопасный реквизит.

Как отмечает участница коллектива Анна, научиться технике несложно, главное, как и в любом деле, практика.

Анна Арбузова, участница коллектива «Ифрит»: «По началу всем тяжело и мне было тяжело, особенно когда одной рукой крутишь в одну сторону, другой в другую. Начинает по-другому работать мозг, это очень интересно».

Анна, выступившая в роли преподавателя, проводила мастер-класс с веерами. Самое сложное в обращении с ними – это одновременно выполнять разные движения левой и правой рукой.

Анна Арбузова, участница коллектива «Ифрит»: «Вот про это я и говорила, что тогда начинает работать мозг из-за того, что это примерно так, как рисовать одновременно треугольник и круг».

«Flow art» – это, в первую очередь, искусство самовыражения через танец, поэтому здесь очень важны гибкость и чувство ритма.

Дмитрий Умнов, участник мастер-класса: «С ритмом лучше, чем с движениями».

Дмитрий – музыкант коллектива «DrumTamTam», одной из самых крупных барабанных школ в России. Мужчина смог освоить и веер, что неудивительно, ведь с чувством ритма у Дмитрия точно всё в порядке.

Гости мастер-класса всего за полчаса научились основам этого искусства. А через час вместе с коллективом «Ифрит» разучили небольшой танец. Получилось освоить новое направление и у корреспондента «Арктик-ТВ».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Что делать, если работодатель задерживает зарплату? Консультирует юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Что делать, если работодатель задерживает зарплату? Консультирует юрист «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 23 копейки, евро теряет 1,05 рубля-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика