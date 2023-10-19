Начинается набор волонтёров для участия в юбилейной акции «Новогоднее чудо». В декабре она состоится в 15-й раз

С 2008 года перед новогодними праздниками неравнодушные северяне исполняют желания и передают детям из социальных учреждений Мурманской области подарки.

Последние несколько лет акция проходит под патронажем Единого волонтёрского центра региона. В начале декабря в торговых, спортивных и развлекательных центрах, в холлах гостиниц и в других общественных пространствах Мурманска будут установлены новогодние ели с открытками акции. Каждый желающий сможет выбрать одну из них, приобрести и передать подарок маленькому адресату.

Организаторы акции отмечают, что, дети нередко мечтают о нематериальных подарках, а впечатлениях: погладить настоящего оленя, увидеть северное сияние или побывать на интересном событии.

В этом году на первом этапе акции Единый волонтёрский центр приглашает к участию добровольцев, которые будут помогать собирать и сортировать пожелания, развешивать открытки. Также к участию приглашаются автоволонтёры для развоза подарков по области в середине декабря.

Чтобы присоединиться к акции «Новогоднее чудо», необходимо до 31 октября 2023 года отправить заявку через общероссийскую платформу Добро.ру.