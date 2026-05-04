Начинается новый этап конкурса «Губернаторский старт», который был улучшен по предложениям его участников

Это самый популярный конкурс грантов для региональных предпринимателей, самозанятых и тех, кто только хочет начать свой бизнес.

Процедура подачи заявок доработана, подписаны соответствующие изменения в постановление, регламентирующее конкурс. В дополнительном отборе планируется распределить более 24 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Теперь в течение 15 рабочих дней после завершения приёма заявок у принимающей стороны будет возможность вернуть эту заявку на доработку».

Максимальная сумма гранта составляет до 2 миллионов рублей для приоритетных категорий. Например, проекты на удалённых территориях и в ЗАТО, проекты участников СВО, инициативы из сферы туриндустрии, проекты по повышению рождаемости, а также инициативы, определенные народной программой «На Севере – жить!».

Что касается среднего и малого бизнеса, то губернатор сообщил об обсуждении отдельных льгот для предпринимателей. Ключевые вопросы подняли на заседании в Совете Федерации.

Пока все предложения находятся в стадии обсуждений. А старт дополнительного отбора на конкурс состоится 5 мая.

Напомним, по итогам первого отбора в этом году победителями признаны 17 инициатив, на реализацию которых направят порядка 25 млн рублей.