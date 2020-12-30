Начинающие певцы из Мурманской области стали лауреатами Всероссийского вокального конкурса

Правда, ребята принимали участие в фестивале дистанционно.

Лидия Ежова из города Полярные Зори, как и многие девочки её возраста, любит рисовать, танцевать и плавать в бассейне, но главным своим увлечением она всё же считает пение. Наставники в один голос утверждают, что её голос и фактура подходят для исполнения русских песен.

Наталья Ежова, мама Лидии г. Полярные Зори: «Она вообще поёт всё: и современные и 80-х. С 6 лет руководитель хора выбрала «Маков цвет», русскую народную песню, и сразу попала в десятку».

На Всероссийском вокальном конкурсе «Россия моя, пой», который состоялся в Москве юная певица решила исполнить известную песню с теплым названием «Оренбургский платок».