День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.12.20 19:30
Начинающие певцы из Мурманской области стали лауреатами Всероссийского вокального конкурса
Правда, ребята принимали участие в фестивале дистанционно.
Лидия Ежова из города Полярные Зори, как и многие девочки её возраста, любит рисовать, танцевать и плавать в бассейне, но главным своим увлечением она всё же считает пение. Наставники в один голос утверждают, что её голос и фактура подходят для исполнения русских песен.
Наталья Ежова, мама Лидии г. Полярные Зори: «Она вообще поёт всё: и современные и 80-х. С 6 лет руководитель хора выбрала «Маков цвет», русскую народную песню, и сразу попала в десятку».
На Всероссийском вокальном конкурсе «Россия моя, пой», который состоялся в Москве юная певица решила исполнить известную песню с теплым названием «Оренбургский платок».
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