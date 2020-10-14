Начинающие журналисты проникли на «кухню» телеканала «Арктик-ТВ»

Пять юных мурманчанок побывали в гостях у сотрудников телеканала «Арктик-ТВ». Начинающие журналисты посмотрели, как работает телевизионная кухня, попробовали себя в качестве ведущих новостей.

Сотрудники телеканала пригласили молодых коллег в рамках проекта «Академия телевидения» - проекта поддержки юных и талантливых ребят, которые интересуется профессией журналиста.

Ежедневно зрители «Арктик-ТВ» видят выпуски новостей и авторские передачи. Процесс создания телевизионного контента достаточно трудоёмкий и захватывающий. Участницы проекта «Академии телевидения» во время экскурсии убедились в этом воочию.

Ирина Филимонова, например, смогла записать свой первый стендап в студии.

Ирина Филимонова, участница проекта «Академия телевидения»: «Прямо сейчас мы находимся на студии «Арктик-ТВ», мы узнаем, трудно ли читать ведущим с суфлёра».

Читать с дисплея текс, да так, чтобы это не было заметно зрителю, а создавалось впечатление пересказа, оказалось не так уж и просто. Но для первого раза школьницы справились с такой задачей на «отлично».

На телевидении важен не только смысл информации, заключенный в текст, но и картинка, ведь ТВ подразумевает, прежде всего, визуальную подачу материала. Начинающие журналисты смогли увидеть, как режиссёр монтажа из видеоряда создает полноценный логически выстроенный сюжет. Такая магия наших гостей буквально очаровала. И девушки уже уверенно заявляют, что хотят получить профессию журналиста.

Мария Шадура, участница проекта «Академия телевидения»: «Я уже себе вуз выбрала, в который хочу поступить. Он связан с журналистикой – СПБГУ, журфак».

Куда бы ни отправились поступать участницы проекта «Академии телевидения» в будущем, основы тележурналистики им не помешают. Ведь журналист – это человек, который может разобраться в любой теме и найти интересное даже в обыденных вещах.