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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.10.20 19:30

Начинающие журналисты узнали о тонкостях морского дела

Мурманские школьники, которые стали участниками проекта «Арктик-ТВ» «Академии телевидения», побывали на экскурсии на транспортном рефрижераторе. Начинающие журналисты общались с экипажем, взяли свои первые интервью и стали соавторами нашего сюжета.

Транспортный рефрижератор «Выборгский», пришвартовавшийся у одного из причалов в рыбном порту, стал для мурманских старшеклассниц – участниц проекта «Академия телевидения» - объектом пристального изучения, а не праздного любопытства. Девушки - начинающие журналисты  готовят свой первый материал о буднях экипажа судна.

Елена Тарновская, студентка «Академиии телевидения»: «Я думаю, мы все справимся  с заданием, потому что это невероятно интересно. Для нас это практика, которая в дальнейшем нам поможет, если мы пойдём на работу по профессии «журналистика».

Практическим занятиям, таким как этот визит на морской рефрижератор, предшествовал курс теории. Об основах журналистики начинающим корреспондентам рассказала пресс-секретарь Союза рыбопромышленников Севера. Чтобы закрепить материал, далеко идти не пришлось, для ребят поход в порт сродни погружению в неизвестный  мир. Девушки, а группа целиком состоит из школьниц, немного робеет, а те, кто посмелее, решаются на  интервью.

«Что делать, если команда поругалась друг с другом?» - прозвучал первый каверзный вопрос.

Павел Максимов, капитан судна «Выборгский»: «Такого, как правило, не бывает и не допускается. Есть специалисты, например, старший помощник и старший механик, которые руководят командой и конфликтных ситуаций не допускают».

Девушки, чтобы не упустить ни единого слова спикера, записывают интервью на диктофоны, ведут видеосъёмку на камеры смартфонов. Ведь всю информацию надо не только сохранить и обработать, но и подать в таком формате, чтобы она стала доступной и интересной для аудитории.

Злата Сальникова, студентка «Академии телевидения»: «Я думаю, со временем наберётся опыт. Для меня это интересно и, чем больше ты новых знаний получаешь, тем больше развиваешься как специалист».

Молодые журналисты полны задора и энергии, они хотят получить знания здесь и сейчас, стремятся всё испытать на себе. Поэтому пунктом для очередной экскурсии стала и студия телеканала «Арктик-ТВ». О том, как  старшеклассницы попробовали себя в качестве ведущих программы новостей, расскажем в наших следующих сюжетах.

 

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