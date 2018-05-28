Начинающим предпринимателям становится сложней выходить находить свою нишу в бизнесе

Учебные будни подходят к концу не только для школьников, но и для заполярных бизнесменов - в Мурманске завершились дни предпринимательства. Финальным в этом сезоне стал мастер-класс по малобюджетному маркетингу, который провёл опытный московский тренер.

Многие люди рано или поздно приходят к мысли, что хотели бы начать своё дело и стать самому себе «боссом», так сказать исполнить «американскую мечту» в российских реалиях. Вот только мало у кого получается воплотить задуманное: кого-то отпугивает ответственность, кто-то не хочет рисковать, но в большинстве своём люди боятся того, что бизнес не окупит вложенные средства и поэтому отказываются от амбициозных планов. Но более целеустремлённые и инициативные знают, что в Мурманской области очень активно ведётся политика помощи и поддержки малого и среднего бизнеса. В Заполярье регулярно проводят тренинги, набирают учебные группы, рассказывают о тонкостях нынешнего рынка, за которым даже мастерам своего дела порой сложно уследить.

- Я сейчас столкнулся с такой проблемой, что, у меня ощущение, что очень сильно конкуренция повысилась в нашей сфере и те инструменты, которые мы сейчас используем, уже перестали работать, нужно что-то новое придумывать, - отмечает Анатолий Широков, участник мастер-класса по малобюджетному маркетингу.

В этом году региональные дни предпринимательства завершились мастер-классом по малобюджетному маркетингу. Чтобы рассказать мурманским бизнесменам о работе механизма спроса и предложения в условиях ограниченных ресурсов, в Заполярье приехал специалист по системному развитию Александр Пашигрев. Тренер с многолетним стажем не понаслышке знает о всех трудностях, с которыми сталкиваются молодые предприниматели. Когда-то он так же открыл свою швейную фирму, смог самостоятельно развить начатое дело, но вдруг понял, что изучать тонкости и помогать другим ему более по душе.

- Малобюджетный маркетинг часто ассоциируют с различными приёмами и фишками, т.е. «пробуй-делай, раз-два-три» и якобы должен получится результат, - говорит Александр Пашигрев, специалист по системному развитию бизнеса в условиях ограниченных ресурсов. - На практике такое не получается, потому что каждый бизнес, каждый город – это всё очень индивидуально. Я хочу дать другой подход, который основан на технологиях и алгоритмах. Можно делать по определённому алгоритму и получать результат. Ключевая идея всего – это опросы клиентов, это тесные отношения с клиентами.

Как признаётся московский специалист, во всех регионах предприниматели упускают из виду одни и те же вещи. Зачастую никто не уделяет время разработке стратегии и чёткого плана, так же сложными являются вопросы рекламы и раскрутки. Но об этих проблемах знают и мурманские центры поддержки. Кроме того заполярные специалисты много внимания уделяют и другим деталям: конкуренции на рынке и экономической ситуации в целом.

По словам экспертов, интернет-платформа для бизнеса теряет свою актуальность. С появлением массового доступа ко Всемирной паутине и развитием цифровых технологий маленькие отделы, заведения и магазины вновь становятся более прибыльными. И всё же уникальный интернет-контент по прежнему пользуется спросом, но придумать что-то своё со временем становится всё сложнее и сложнее. Теперь у начинающих предпринимателей впереди долгие месяцы разработки стратегий, анализа предыдущих решений и попыток.