Начинающий фермер хочет расширить производство мяса

Сельское хозяйство в Мурманской области успешно развивается. И молодое поколение прекрасное понимая это, начинает развивать своё дело на данном направлении. Например, 19-летний Антон Пригодин, взявшись за фермерство, уже пожинает плоды успеха.

Три года назад мама Антона купила ферму в Кольском районе и занялась разведением рогатого скота. Помогая ей, молодой человек так вдохновился, что решил создать своё хозяйство и продавать мясо бычков. А для этого он принял участие в конкурсе грантов «Начинающий фермер» и выиграл его. Теперь молодой человек делится опытом, как распорядится 5-миллионной субсидией.

Антон Пригодин, фермер: «Построить скважину надо будет, сарай свой, землю выкупить и ещё трактор, чтобы летом заготавливать корма».

В хозяйстве у Пригодиных в настоящее время 17 быков, 3 коровы и 27 коз. Быков растят и продают на мясо. По признанию фермера, оборот составляет примерно 300-400 тысяч рублей в месяц. А козы дают молоко, каждая из них по два литра за удой. И ещё из него делают вкусный сыр.

Антон Пригодин, фермер: «Козье молоко полезно тем, что в нём больше витаминов содержится, чем в коровьем. Там концентрация самих витаминов больше. Это очень полезно для костей и самого организма. Особенно у нас на севере, когда полярная ночь наступает».

Вот только купить продукцию фермера пока не так то просто. Приобрести мясо и молоко можно только в одной точке Мурманска - в торговом центре «Форум», а так же, приехав на само предприятие, расположенное в Кольском районе, рядом со станцией Выходной.

Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области: «В данном фермерском хозяйстве очень серьёзно растут показатели. По сравнению с прошлым годом. В прошлом году произведено мяса порядка 26 тонн, то в этом году по состоянию на 7 месяцев - уже 40 тонн мяса. Поэтому мы видим, что предприятие развивается, желание работать у них есть».

Антону всего 19 лет, но он уже стал руководителем собственного предприятия. В успехе предприниматель уверен, ведь, фермерское хозяйство сейчас на подъёме. Да и мясо, несмотря на новомодные диеты, люди есть не перестанут.