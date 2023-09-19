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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.23 19:30

Национальные программы в действии, или В большом ЗАТО продолжается реализация проекта «Культура»

За счёт счет средств этой программы удаётся закупить, например, необходимое оборудование для обучения юных музыкантов и художников. С успехами и проблематикой школ искусств ознакомилась министр культуры Мурманской области.

В 2021 году в Детской школе искусств Гаджиево был обновлён фасад. Чтобы соответствовать яркому наружному стилю, в этом году в рамках нацпроекта «Культура» усовершенствовали и оборудование классов учреждения.  Одними из главных приобретений стали фортепиано «Композитор», инструменты уже тестируют и педагоги, и обучающиеся учреждения.

Ольга Касовская, директор Детской школы искусств, г. Гаджиево: «Дальше мы оснастили народный отдел – это баяны, аккордеоны, балалайка. Дальше, это оркестровые: виолончель долго ждали, а теперь девочка на ней добивается творческих успехов».

Повезло и художественному направлению: изобразительное искусство здесь преподают при помощи интерактивного комплекса, также оборудована мультипликационная студия и закуплены гипсовые пособия для отработки натюрмортов и портретов. Не упустила возможности стать участником национального проекта и Школа искусств Снежногорска. За счёт выделенных средств здесь также приобрели музыкальные инструменты, многие – с учётом возраста воспитанников.

Мария Балова, заместитель директора Детской школы искусств, г. Снежногорск: «Мы по программам обучаем детей с 6,5 лет. К нам поступают «карапузы», поэтому чтобы им было заниматься в удовольствие, поступили инструменты уменьшенного корпуса».

На звуке, подчеркивают педагоги, размер инструмента никак не сказывается, зато придаёт удобство при заучивании детьми гамм. Кстати, снежногорские педагоги предпочли фортепиано фирмы «Амедиус», которые звучат, по словам специалистов, не хуже.

Но министра культуры региона в ходе визита в ЗАТО Александровск интересуют далеко не только успехи сферы культуры.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Хотелось бы посмотреть проблематику: перспективу увидеть, что нужно обновлять, куда вкладывать средства».

Например, музею Полярного объективно необходимы реставрационные работы, в обновлении нуждается выставка техники под открытым небом, не помешал бы капитальный ремонт фасада и части помещений. Музейщики уже обновили несколько залов, а буквально несколько недель назад презентовали виар-оборудование для виртуальной прогулки по Полярному 60-х годов. Воплотить в жизнь эти планы удалось благодаря национальному проекту «Культура».

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