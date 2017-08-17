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День за днём с «Арктик-ТВ»17.08.17 19:30

Национальный парк «Хибины» может получить официальный статус уже в этом году

Вопрос о создании особой эко-зоны на территории Кольского полуострова теперь зависит от решения на федеральном уровне. Комплексное обоснование национального парка «Хибины» только что получило положительное заключение государственной экологической экспертизы. Все необходимые материалы переданы в Минприроды России для проведения согласования и подготовки распоряжения правительства Российской Федерации.

Если все согласования пройдут успешно, то нацпарк получит официальный статус уже в этом году.

Напомним, о создании особой зоны в Хибинах говорили с начала ХХ века и экологи ведут активную работу в этом направлении уже более 10 лет. В настоящее время на уровне региона мы сделали все от нас зависящее, комментируют событие в региональном Баренц-отделении WWF России.

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