Национальный парк «Хибины» может получить официальный статус уже в этом году

Вопрос о создании особой эко-зоны на территории Кольского полуострова теперь зависит от решения на федеральном уровне. Комплексное обоснование национального парка «Хибины» только что получило положительное заключение государственной экологической экспертизы. Все необходимые материалы переданы в Минприроды России для проведения согласования и подготовки распоряжения правительства Российской Федерации.

Если все согласования пройдут успешно, то нацпарк получит официальный статус уже в этом году.

Напомним, о создании особой зоны в Хибинах говорили с начала ХХ века и экологи ведут активную работу в этом направлении уже более 10 лет. В настоящее время на уровне региона мы сделали все от нас зависящее, комментируют событие в региональном Баренц-отделении WWF России.