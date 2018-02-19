Национальный парк «Хибины» узаконен

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании национального парка «Хибины». Над созданием новой особо охраняемой природной территории Всемирный фонд дикой природы России работал более 10 лет.

Хибины — это небольшой горный массив в центральной части Кольского полуострова. Он уникален с точки зрения геологического строения и рельефа. Здесь обнаружено наибольшее число редких видов растений Мурманской области. На территории располагаются небольшие ледники, сформировавшиеся несколько сотен лет назад и сохранившиеся до наших дней, а также священные места саамов – коренного народа Севера. К тому же, Хибины - это популярное место отдыха десятков тысяч российских туристов.

Территория созданного национального парка составляет 84 тысячи гектар. В ближайшее время должно быть определено учреждение, которое будет управлять нацпарком и охранять его.