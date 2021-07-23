Нацпроект «Формирование комфортной городской среды» успешно реализуется в Заполярье

В рамках проверки состояния готовности объектов строительства Евгений Никора посетил один из ремонтируемых дворов, который располагается напротив детского сада №72.

К концу лета многие дворы столицы Заполярья преобразятся, став удобнее, комфортнее и безопаснее. Один из таких находится в районе «Молодёжки». Сейчас строители подготавливают территорию к укладке асфальта, выравнивают грунт и монтируют бордюры. Единственное, к чему есть вопросы у проверяющих, представителей администрации, так это ливневая канализация. Дождевая вода создаёт дополнительную нагрузку на систему водоотведения. Для этого местное ТСЖ предложило проложить дополнительную ветку стоков.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Есть предложение дополнительный участок проложить вдоль Кольского проспекта, вдоль подпорной стенки. Я поручил сегодня до конца суток выработать это решение и привлечь не только ТСЖ, Управление дорожного хозяйства и КРГХА, и подрядчика, но ещё и ранее участвующее в обсуждении этого вопроса предприятия «Водоканал», «Мурманская ТЭЦ» и «МЭС», поскольку все они влияют на ситуацию с водами, которые образуются в этом дворе».

По словам главы администрации, проблема непростая, но поскольку подрядчик планирует сдать объект раньше намеченного срока, то у него останется время на монтаж новой ливнёвки.

Проект будущего двора согласован с жителями близлежащих домов. На территории также будут установлены новые урны, скамейки и освещение.