Над акваторией Баренцева моря дежурные силы ПВО обнаружили неизвестную воздушную цель, которая направлялась в сторону российской Государственной границы

В воздух был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал объект как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила Государственную границу в районе мыса Святой Нос на востоке Кольского полуострова.