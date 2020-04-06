День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.20 19:30
Над Арктикой впервые образовалась огромная озоновая дыра
Её площадь составляет 6 миллионов квадратных километров. Об этом пишет журнал «Nature».
Образовалась дыра из-за глобальных изменений климата. По словам Мартина Дамериса из Немецкого аэрокосмического центра, этот случай можно назвать первым появлением настоящей озоновой дыры над Северным полюсом. Пока она не представляет большой опасности для жизни. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от её поведения в ближайшие недели.
Дело в том, что дыра может сместиться в низкие населенные широты. Однако одновременно с этим процессом озоновый слой может начать восстанавливаться, в связи с потеплением и уходом холодных воздушных масс.
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Последние комментарии
Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
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Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
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