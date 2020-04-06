Над Арктикой впервые образовалась огромная озоновая дыра

Её площадь составляет 6 миллионов квадратных километров. Об этом пишет журнал «Nature».

Образовалась дыра из-за глобальных изменений климата. По словам Мартина Дамериса из Немецкого аэрокосмического центра, этот случай можно назвать первым появлением настоящей озоновой дыры над Северным полюсом. Пока она не представляет большой опасности для жизни. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от её поведения в ближайшие недели.

Дело в том, что дыра может сместиться в низкие населенные широты. Однако одновременно с этим процессом озоновый слой может начать восстанавливаться, в связи с потеплением и уходом холодных воздушных масс.