Над Кольским полуостровом и Баренцевым морем прошли испытательные полёты

Во время проведения лётной смены экипаж корабельных вертолётов отработал ряд задач.

Корабельные вертолёты Ка-27 базируются на палубах морских судов. Их используют в поисково-спасательных операциях, противолодочной обороне, перевозках и в других немаловажных миссиях. Экипаж авиакорпуса Северного флота выполнил полёты в соответствии с планом боевой подготовки: лётчики отработали влёт и посадку, технику пилотирования, навигацию и прохождение заданного курса. Кроме того, выполнена задача по доставке группы антитеррора в назначенный район.

Сергей, штурман-оператор вертолётного отряда: «Полёт в районе аэродрома, первичное ознакомление, полёт в зону - на маневрирование. Это простые задачи, которые выполняет каждый член лётного экипажа».

Станислав, командир вертолётного отряда: «В неделю выполняется несколько полётов. Основные задачи лётных смен – поддержание уровня натренированности как молодого, так и опытного лётного состава».

Своё мастерство также оттачивала группа руководства полётами, а инженерно-авиационная служба обеспечила наземную подготовку авиационной техники и готовность взлётно-посадочной полосы.