Надбавки к зарплате работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будут освобождены от повышенного НДФЛ

Такую поправку одобрил комитет Госдумы по бюджету и налогам. Она была внесена группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

До этого президент Владимир Путин дал соответствующее поручение, отметив, что будет несправедливо, если северные надбавки не будут учитываться при прогрессивной шкале НДФЛ.

В настоящее время северные надбавки облагаются налогом и страховыми взносами.